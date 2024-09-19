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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

2 пфеннига 1807 года (Бавария, Максимилиан I)

Аверс монеты - 2 пфеннига 1807 года - цена монеты - Бавария, Максимилиан I Реверс монеты - 2 пфеннига 1807 года - цена монеты - Бавария, Максимилиан I

Фотография: Münz Zentrum Rheinland

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,4 - 2,5 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Максимилиан I
  • Номинал 2 пфеннига
  • Год 1807
  • Правитель Максимилиан I (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 2 пфеннига 1807 года. Это медная монета периода Максимилиана I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1686 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 260 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2013.

Сохранность
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  • Münz Zentrum Rheinland (1)
Бавария 2 пфеннига 1807 на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Бавария 2 пфеннига 1807 на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Продавец KM NUMIS
Дата 12 июня 2024
Сохранность VF
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 120 CZK
Бавария 2 пфеннига 1807 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 17, 2021
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
53 $
Цена в валюте аукциона 45 EUR
Бавария 2 пфеннига 1807 на аукционе Grün - November 15, 2013
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2013
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 пфеннига 1807 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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