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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

Медные монеты 2 пфеннига Максимилиана I - Бавария

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2 пфеннига 1799-1805

Год Знак Описание Продажи Продажи
1799 0 01800 0 01801 0 01802 0 01803 0 01804 0 31805 0 1
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2 пфеннига 1806-1825

Год Знак Описание Продажи Продажи
1806 0 01807 0 31808 0 01809 0 41810 0 11811 0 01812 0 01813 0 01814 0 01815 0 01816 0 71817 0 11818 0 01819 0 11820 0 01821 0 01822 0 21823 0 41824 0 31825 0 2
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