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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

2 пфеннига 1810 года (Бавария, Максимилиан I)

Аверс монеты - 2 пфеннига 1810 года - цена монеты - Бавария, Максимилиан I Реверс монеты - 2 пфеннига 1810 года - цена монеты - Бавария, Максимилиан I

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,4 - 2,5 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Максимилиан I
  • Номинал 2 пфеннига
  • Год 1810
  • Правитель Максимилиан I (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 2 пфеннига 1810 года. Это медная монета периода Максимилиана I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1159 проданному на аукционе Dorotheum GmbH & Co KG за 300 EUR. Торги состоялись 24 ноября 2021.

Сохранность
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  • Höhn (1)
Бавария 2 пфеннига 1810 на аукционе Höhn - February 26, 2023
Продавец Höhn
Дата 26 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 пфеннига 1810 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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