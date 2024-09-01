Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

2 пфеннига 1822 года (Бавария, Максимилиан I)

Аверс монеты - 2 пфеннига 1822 года - цена монеты - Бавария, Максимилиан I Реверс монеты - 2 пфеннига 1822 года - цена монеты - Бавария, Максимилиан I

Фотография: Münz Zentrum Rheinland

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,4 - 2,5 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Максимилиан I
  • Номинал 2 пфеннига
  • Год 1822
  • Правитель Максимилиан I (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 2 пфеннига 1822 года. Это медная монета периода Максимилиана I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3713 проданному на аукционе Münz Zentrum Rheinland за 83 EUR. Торги состоялись 11 января 2017.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Münz Zentrum Rheinland (1)
  • Russiancoin (1)
Бавария 2 пфеннига 1822 на аукционе Russiancoin - June 23, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 23 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
7 $
Цена в валюте аукциона 380 RUB
Бавария 2 пфеннига 1822 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - January 12, 2017
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 января 2017
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 2 пфеннига 1822 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Баварии Каталог монет Максимилиана I Монеты Баварии 1822 года Все баварские монеты баварские медные монеты баварские монеты номиналом 2 пфеннига Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Категория
Год
Поиск