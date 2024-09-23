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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

Монеты Баварии 1822 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
5 дукатов без года (1808-1837) Золото
Средняя цена 11000 $
Продажи
0 13
Аверс
Реверс
Дукат 1822
Средняя цена 1500 $
Продажи
0 12

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1822
Средняя цена 270 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
Талер 1822
Средняя цена 640 $
Продажи
1 114
Аверс
Реверс
Полталера без года (1808-1837)
Средняя цена 310 $
Продажи
0 44
Аверс
Реверс
20 крейцеров 1822
Средняя цена 310 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
6 крейцеров 1822
Средняя цена 95 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
3 крейцера 1822
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1 крейцер 1822
Средняя цена 35 $
Продажи
0 2

Медные монеты

Аверс
Реверс
2 пфеннига 1822
Средняя цена 45 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1822
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Геллер 1822
Средняя цена 140 $
Продажи
0 6
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