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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

20 крейцеров 1822 года (Бавария, Максимилиан I)

Аверс монеты - 20 крейцеров 1822 года - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан I Реверс монеты - 20 крейцеров 1822 года - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан I

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,583)
  • Вес 6,68 гр
  • Чистого серебра (0,1252 oz) 3,8944 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Максимилиан I
  • Номинал 20 крейцеров
  • Год 1822
  • Правитель Максимилиан I (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 20 крейцеров 1822 года. Это серебряная монета периода Максимилиана I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1583 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 280 EUR. Торги состоялись 22 июня 2016.

Сохранность
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  • Höhn (1)
  • Künker (1)
Бавария 20 крейцеров 1822 на аукционе Künker - June 22, 2016
Продавец Künker
Дата 22 июня 2016
Сохранность AU
Цена
316 $
Цена в валюте аукциона 280 EUR
Бавария 20 крейцеров 1822 на аукционе Höhn - May 3, 2014
Продавец Höhn
Дата 3 мая 2014
Сохранность UNC
Цена
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