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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

Серебряные монеты 20 крейцеров Максимилиана I - Бавария

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20 крейцеров 1799-1803

Год Знак Описание Продажи Продажи
1799 0 81800 0 61801 0 371802 0 151803 0 1
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20 крейцеров 1804-1805

Год Знак Описание Продажи Продажи
1804 0 361805 0 21
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20 крейцеров 1806-1825

Год Знак Описание Продажи Продажи
1806 0 21807 0 01808 0 11809 0 461810 0 191811 0 251812 0 201813 0 131814 0 81815 0 91816 0 31817 0 91818 0 11819 0 01820 0 01821 0 61822 0 21823 0 51824 0 51825 0 11
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