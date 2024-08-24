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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

20 крейцеров 1815 года (Бавария, Максимилиан I)

Аверс монеты - 20 крейцеров 1815 года - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан I Реверс монеты - 20 крейцеров 1815 года - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан I

Фотография: H.D. Rauch

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,583)
  • Вес 6,68 гр
  • Чистого серебра (0,1252 oz) 3,8944 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Максимилиан I
  • Номинал 20 крейцеров
  • Год 1815
  • Правитель Максимилиан I (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 20 крейцеров 1815 года. Это серебряная монета периода Максимилиана I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 242 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 575 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
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  • Emporium Hamburg (2)
  • Frühwald (1)
  • Grün (3)
  • Höhn (1)
  • Künker (1)
  • Rauch (1)
Бавария 20 крейцеров 1815 на аукционе Rauch - March 6, 2022
Продавец Rauch
Дата 6 марта 2022
Сохранность XF
Цена
88 $
Цена в валюте аукциона 80 EUR
Бавария 20 крейцеров 1815 на аукционе Höhn - November 19, 2021
Продавец Höhn
Дата 19 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
250 $
Цена в валюте аукциона 220 EUR
Бавария 20 крейцеров 1815 на аукционе Emporium Hamburg - January 13, 2019
Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 января 2019
Сохранность VF
Цена
Бавария 20 крейцеров 1815 на аукционе Grün - November 17, 2015
Продавец Grün
Дата 17 ноября 2015
Сохранность AU
Цена
******
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Бавария 20 крейцеров 1815 на аукционе Frühwald - May 31, 2015
Продавец Frühwald
Дата 31 мая 2015
Сохранность UNC
Цена
******
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Бавария 20 крейцеров 1815 на аукционе Emporium Hamburg - February 27, 2014
Продавец Emporium Hamburg
Дата 27 февраля 2014
Сохранность VF
Цена
Бавария 20 крейцеров 1815 на аукционе Grün - November 15, 2013
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2013
Сохранность AU
Цена
Бавария 20 крейцеров 1815 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность UNC
Цена
******
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Бавария 20 крейцеров 1815 на аукционе Künker - June 18, 2000
Продавец Künker
Дата 18 июня 2000
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 20 крейцеров 1815 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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