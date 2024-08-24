Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
20 крейцеров 1815 года (Бавария, Максимилиан I)
Фотография: H.D. Rauch
Техническая информация
- Металл Серебро (0,583)
- Вес 6,68 гр
- Чистого серебра (0,1252 oz) 3,8944 гр
- Диаметр 27 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Бавария
- Период Максимилиан I
- Номинал 20 крейцеров
- Год 1815
- Правитель Максимилиан I (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 20 крейцеров 1815 года. Это серебряная монета периода Максимилиана I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 242 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 575 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.
Сохранность
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Продавец Frühwald
Дата 31 мая 2015
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность UNC
Цена
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