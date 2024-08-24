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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

20 крейцеров 1825 года (Бавария, Максимилиан I)

Аверс монеты - 20 крейцеров 1825 года - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан I Реверс монеты - 20 крейцеров 1825 года - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан I

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,583)
  • Вес 6,68 гр
  • Чистого серебра (0,1252 oz) 3,8944 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Максимилиан I
  • Номинал 20 крейцеров
  • Год 1825
  • Правитель Максимилиан I (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 20 крейцеров 1825 года. Это серебряная монета периода Максимилиана I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1732 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 320 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2013.

Сохранность
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  • Busso Peus (1)
  • Grün (5)
  • Künker (2)
  • Teutoburger (1)
  • WAG (2)
Бавария 20 крейцеров 1825 на аукционе Busso Peus - April 29, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
137 $
Цена в валюте аукциона 130 EUR
Бавария 20 крейцеров 1825 на аукционе Künker - July 27, 2017
Продавец Künker
Дата 27 июля 2017
Сохранность AU
Цена
100 $
Цена в валюте аукциона 85 EUR
Бавария 20 крейцеров 1825 на аукционе WAG - November 6, 2016
Продавец WAG
Дата 6 ноября 2016
Сохранность AU
Цена
******
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Бавария 20 крейцеров 1825 на аукционе Künker - July 14, 2016
Продавец Künker
Дата 14 июля 2016
Сохранность AU
Цена
******
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Бавария 20 крейцеров 1825 на аукционе Grün - May 13, 2016
Продавец Grün
Дата 13 мая 2016
Сохранность XF
Цена
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Бавария 20 крейцеров 1825 на аукционе Grün - November 17, 2015
Продавец Grün
Дата 17 ноября 2015
Сохранность XF
Цена
Бавария 20 крейцеров 1825 на аукционе Grün - November 17, 2015
Продавец Grün
Дата 17 ноября 2015
Сохранность UNC
Цена
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Бавария 20 крейцеров 1825 на аукционе Grün - May 13, 2015
Продавец Grün
Дата 13 мая 2015
Сохранность UNC
Цена
Бавария 20 крейцеров 1825 на аукционе WAG - June 15, 2014
Продавец WAG
Дата 15 июня 2014
Сохранность VF
Цена
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Бавария 20 крейцеров 1825 на аукционе Teutoburger - November 30, 2013
Продавец Teutoburger
Дата 30 ноября 2013
Сохранность UNC
Цена
Бавария 20 крейцеров 1825 на аукционе Grün - November 15, 2013
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2013
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 крейцеров 1825 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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