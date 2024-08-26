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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

Монеты Баварии 1825 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
5 дукатов без года (1808-1837) Золото
Средняя цена 11000 $
Продажи
0 13
Аверс
Реверс
Дукат 1825
Средняя цена 1600 $
Продажи
1 35

Серебряные монеты (Максимилиан I)

Аверс
Реверс
Талер 1825
Средняя цена 250 $
Продажи
0 23
Аверс
Реверс
Талер 1825
Средняя цена 640 $
Продажи
0 88
Аверс
Реверс
Полталера без года (1808-1837)
Средняя цена 310 $
Продажи
0 44
Аверс
Реверс
20 крейцеров 1825
Средняя цена 150 $
Продажи
0 11
Аверс
Реверс
6 крейцеров 1825
Средняя цена 60 $
Продажи
0 39
Аверс
Реверс
3 крейцера 1825
Средняя цена 95 $
Продажи
0 15
Аверс
Реверс
1 крейцер 1825
Средняя цена 60 $
Продажи
0 11

Серебряные монеты (Людвиг I)

Аверс
Реверс
Талер 1825
Средняя цена 410 $
Продажи
0 1

Медные монеты

Аверс
Реверс
2 пфеннига 1825
Средняя цена 190 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1825
Средняя цена 160 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
Геллер 1825
Средняя цена 20 $
Продажи
0 3

Памятные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1825 Коронация Людвига I
Средняя цена 610 $
Продажи
1 189
Аверс
Реверс
Талер 1825 Коронация Людвига I Золото
Средняя цена 53000 $
Продажи
0 6
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