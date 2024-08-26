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1825
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1799-1872
1799-1872
Максимилиан I
1799-1825
Людвиг I
1825-1848
Максимилиан II
1848-1864
Людвиг II
1864-1872
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1825
Монеты Баварии 1825 года
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Золотые монеты
5 дукатов без года (1808-1837)
Золото
Средняя цена
11000 $
Продажи
0
13
Дукат 1825
Средняя цена
1600 $
Продажи
1
35
Серебряные монеты (Максимилиан I)
Талер 1825
Средняя цена
250 $
Продажи
0
23
Талер 1825
Средняя цена
640 $
Продажи
0
88
Полталера без года (1808-1837)
Средняя цена
310 $
Продажи
0
44
20 крейцеров 1825
Средняя цена
150 $
Продажи
0
11
6 крейцеров 1825
Средняя цена
60 $
Продажи
0
39
3 крейцера 1825
Средняя цена
95 $
Продажи
0
15
1 крейцер 1825
Средняя цена
60 $
Продажи
0
11
Серебряные монеты (Людвиг I)
Талер 1825
Средняя цена
410 $
Продажи
0
1
Медные монеты
2 пфеннига 1825
Средняя цена
190 $
Продажи
0
2
1 пфенниг 1825
Средняя цена
160 $
Продажи
0
4
Геллер 1825
Средняя цена
20 $
Продажи
0
3
Памятные монеты
Талер 1825 Коронация Людвига I
Средняя цена
610 $
Продажи
1
189
Талер 1825 Коронация Людвига I
Золото
Средняя цена
53000 $
Продажи
0
6
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Период
1799-1872
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Бавария
Период
1799-1872
Максимилиан I
1799-1825
Людвиг I
1825-1848
Максимилиан II
1848-1864
Людвиг II
1864-1872
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