Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
Дукат 1825 года (Бавария, Максимилиан I)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,937)
- Вес 3,49 гр
- Чистого золота (0,1051 oz) 3,2701 гр
- Диаметр 21 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Бавария
- Период Максимилиан I
- Номинал Дукат
- Год 1825
- Правитель Максимилиан I (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (35)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты Дукат 1825 года. Это золотая монета периода Максимилиана I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5230 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3000 EUR. Торги состоялись 29 сентября 2016.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Auction World
Дата 14 апреля 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
1572 $
Цена в валюте аукциона 241000 JPY
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
1418 $
Цена в валюте аукциона 1300 EUR
Продавец Spink
Дата 28 сентября 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Münzen & Medaillen
Дата 27 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 26 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 26 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 29 октября 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 15 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Hess Divo
Дата 29 мая 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 30 сентября 2016
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2015
Сохранность AU
Цена
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Продавец HIRSCH
Дата 26 сентября 2015
Сохранность AU
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 14 ноября 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец Felzmann
Дата 5 ноября 2014
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 11 марта 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2011
Сохранность XF
Цена
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