Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
Талер 1825 года "Коронация Людвига I". Золото (Бавария, Людвиг I)
Разновидность: Золото
Техническая информация
- Металл Золото (0,937)
- Вес 48,59 гр
- Чистого золота (1,4638 oz) 45,5288 гр
- Диаметр 38 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Бавария
- Период Людвиг I
- Номинал Талер
- Год 1825
- Правитель Людвиг I (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (6) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты Талер 1825 года "Коронация Людвига I". Золото. Это золотая монета периода Людвига I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 182 проданному на аукционе Numismatica Genevensis SA за 80000 CHF. Торги состоялись 14 ноября 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Все фирмы
- Hess Divo (1)
- Künker (2)
- Numismatica Genevensis (3)
Продавец Numismatica Genevensis
Дата 14 ноября 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
58256 $
Цена в валюте аукциона 55000 CHF
Продавец Numismatica Genevensis
Дата 14 ноября 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
84736 $
Цена в валюте аукциона 80000 CHF
Продавец Numismatica Genevensis
Дата 14 ноября 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Hess Divo
Дата 22 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 30 сентября 2016
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?
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