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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

Талер 1825 года "Коронация Людвига I". Золото (Бавария, Людвиг I)

Разновидность: Золото

Аверс монеты - Талер 1825 года "Коронация Людвига I" Золото - цена золотой монеты - Бавария, Людвиг I Реверс монеты - Талер 1825 года "Коронация Людвига I" Золото - цена золотой монеты - Бавария, Людвиг I

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,937)
  • Вес 48,59 гр
  • Чистого золота (1,4638 oz) 45,5288 гр
  • Диаметр 38 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Людвиг I
  • Номинал Талер
  • Год 1825
  • Правитель Людвиг I (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (6) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты Талер 1825 года "Коронация Людвига I". Золото. Это золотая монета периода Людвига I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 182 проданному на аукционе Numismatica Genevensis SA за 80000 CHF. Торги состоялись 14 ноября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Бавария Талер 1825 "Коронация Людвига I" на аукционе Numismatica Genevensis - November 14, 2022
Продавец Numismatica Genevensis
Дата 14 ноября 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
58256 $
Цена в валюте аукциона 55000 CHF
Бавария Талер 1825 "Коронация Людвига I" на аукционе Numismatica Genevensis - November 14, 2022
Продавец Numismatica Genevensis
Дата 14 ноября 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
84736 $
Цена в валюте аукциона 80000 CHF
Бавария Талер 1825 "Коронация Людвига I" на аукционе Numismatica Genevensis - November 14, 2022
Продавец Numismatica Genevensis
Дата 14 ноября 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Бавария Талер 1825 "Коронация Людвига I" на аукционе Hess Divo - October 22, 2020
Продавец Hess Divo
Дата 22 октября 2020
Сохранность XF
Цена
******
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Бавария Талер 1825 "Коронация Людвига I" на аукционе Künker - September 30, 2016
Продавец Künker
Дата 30 сентября 2016
Сохранность XF
Цена
******
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Бавария Талер 1825 "Коронация Людвига I" на аукционе Künker - March 13, 2006
Продавец Künker
Дата 13 марта 2006
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи Талер 1825 "Коронация Людвига I" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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