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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

Геллер 1825 года (Бавария, Максимилиан I)

Аверс монеты - Геллер 1825 года - цена монеты - Бавария, Максимилиан I Реверс монеты - Геллер 1825 года - цена монеты - Бавария, Максимилиан I

Фотография: Numismatik Zöttl

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 0,65 гр
  • Диаметр 14 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Максимилиан I
  • Номинал Геллер
  • Год 1825
  • Правитель Максимилиан I (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты Геллер 1825 года. Это медная монета периода Максимилиана I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 570 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 15 EUR. Торги состоялись 15 июня 2014.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Golden Lion (1)
  • La Galerie Numismatique (1)
  • Zöttl (1)
Бавария Геллер 1825 на аукционе Golden Lion - October 8, 2022
Продавец Golden Lion
Дата 8 октября 2022
Сохранность XF
Цена
19 $
Цена в валюте аукциона 20 EUR
Бавария Геллер 1825 на аукционе Zöttl - March 19, 2022
Продавец Zöttl
Дата 19 марта 2022
Сохранность XF
Цена
Бавария Геллер 1825 на аукционе La Galerie Numismatique - October 30, 2018
Продавец La Galerie Numismatique
Дата 30 октября 2018
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи Геллер 1825 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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