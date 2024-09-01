Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
Талер 1825 года "Тип 1809-1825" (Бавария, Максимилиан I)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Серебро (0,868)
- Вес 29,34 гр
- Чистого серебра (0,8188 oz) 25,4671 гр
- Диаметр 39 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Бавария
- Период Максимилиан I
- Номинал Талер
- Год 1825
- Правитель Максимилиан I (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (23)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты Талер 1825 года. Это серебряная монета периода Максимилиана I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6220 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 900 EUR. Торги состоялись 8 сентября 2012.
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 11 октября 2023
Сохранность VF
Цена
127 $
Цена в валюте аукциона 120 EUR
Продавец Höhn
Дата 26 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 16 ноября 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Auction World
Дата 17 апреля 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Reinhard Fischer
Дата 22 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец HIRSCH
Дата 28 сентября 2018
Сохранность AU
Цена
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Продавец HIRSCH
Дата 9 февраля 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Höhn
Дата 24 октября 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Höhn
Дата 14 сентября 2013
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 13 марта 2013
Сохранность AU
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 8 сентября 2012
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец Künker
Дата 27 сентября 2011
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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