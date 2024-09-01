Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

Талер 1825 года "Тип 1809-1825" (Бавария, Максимилиан I)

Аверс монеты - Талер 1825 года "Тип 1809-1825" - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан I Реверс монеты - Талер 1825 года "Тип 1809-1825" - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан I

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,868)
  • Вес 29,34 гр
  • Чистого серебра (0,8188 oz) 25,4671 гр
  • Диаметр 39 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Максимилиан I
  • Номинал Талер
  • Год 1825
  • Правитель Максимилиан I (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (23)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты Талер 1825 года. Это серебряная монета периода Максимилиана I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6220 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 900 EUR. Торги состоялись 8 сентября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Auction World (1)
  • Gorny & Mosch (3)
  • Grün (2)
  • HIRSCH (2)
  • Höhn (4)
  • Künker (5)
  • Möller (1)
  • Reinhard Fischer (1)
  • Stack's (1)
  • Teutoburger (2)
  • WAG (1)
Бавария Талер 1825 на аукционе Gorny & Mosch - October 11, 2023
Продавец Gorny & Mosch
Дата 11 октября 2023
Сохранность VF
Цена
127 $
Цена в валюте аукциона 120 EUR
Бавария Талер 1825 на аукционе Teutoburger - May 25, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 25 мая 2023
Сохранность XF
Цена
204 $
Цена в валюте аукциона 190 EUR
Бавария Талер 1825 на аукционе Höhn - February 26, 2023
Продавец Höhn
Дата 26 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария Талер 1825 на аукционе Stack's - November 16, 2022
Бавария Талер 1825 на аукционе Stack's - November 16, 2022
Продавец Stack's
Дата 16 ноября 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария Талер 1825 на аукционе Auction World - April 17, 2022
Продавец Auction World
Дата 17 апреля 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария Талер 1825 на аукционе Gorny & Mosch - October 12, 2021
Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 октября 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария Талер 1825 на аукционе WAG - May 10, 2020
Продавец WAG
Дата 10 мая 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария Талер 1825 на аукционе Reinhard Fischer - November 22, 2019
Продавец Reinhard Fischer
Дата 22 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария Талер 1825 на аукционе Grün - May 14, 2019
Продавец Grün
Дата 14 мая 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария Талер 1825 на аукционе HIRSCH - September 28, 2018
Продавец HIRSCH
Дата 28 сентября 2018
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария Талер 1825 на аукционе HIRSCH - February 9, 2018
Продавец HIRSCH
Дата 9 февраля 2018
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария Талер 1825 на аукционе Höhn - October 24, 2015
Продавец Höhn
Дата 24 октября 2015
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария Талер 1825 на аукционе Höhn - May 3, 2014
Продавец Höhn
Дата 3 мая 2014
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария Талер 1825 на аукционе Höhn - September 14, 2013
Продавец Höhn
Дата 14 сентября 2013
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария Талер 1825 на аукционе Grün - May 18, 2013
Продавец Grün
Дата 18 мая 2013
Сохранность XF
Цена
Бавария Талер 1825 на аукционе Möller - May 7, 2013
Продавец Möller
Дата 7 мая 2013
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария Талер 1825 на аукционе Künker - March 13, 2013
Продавец Künker
Дата 13 марта 2013
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария Талер 1825 на аукционе Teutoburger - September 8, 2012
Продавец Teutoburger
Дата 8 сентября 2012
Сохранность MS64 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария Талер 1825 на аукционе Künker - September 27, 2011
Продавец Künker
Дата 27 сентября 2011
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария Талер 1825 на аукционе Künker - June 16, 2008
Продавец Künker
Дата 16 июня 2008
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария Талер 1825 на аукционе Künker - June 19, 2007
Продавец Künker
Дата 19 июня 2007
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи Талер 1825 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Баварии Каталог монет Максимилиана I Монеты Баварии 1825 года Все баварские монеты баварские серебряные монеты баварские монеты номиналом Талер Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Категория
Год
Поиск