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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

6 крейцеров 1825 года (Бавария, Максимилиан I)

Аверс монеты - 6 крейцеров 1825 года - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан I Реверс монеты - 6 крейцеров 1825 года - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан I

Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,333)
  • Вес 2,7 гр
  • Чистого серебра (0,0289 oz) 0,8991 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Максимилиан I
  • Номинал 6 крейцеров
  • Год 1825
  • Правитель Максимилиан I (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (39)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 6 крейцеров 1825 года. Это серебряная монета периода Максимилиана I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 161 проданному на аукционе Münzen Gut-Lynt GmbH за 90 EUR. Торги состоялись 20 июня 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Бавария 6 крейцеров 1825 на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Бавария 6 крейцеров 1825 на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
15 $
Цена в валюте аукциона 60 PLN
Бавария 6 крейцеров 1825 на аукционе Höhn - February 26, 2023
Продавец Höhn
Дата 26 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
76 $
Цена в валюте аукциона 72 EUR
Бавария 6 крейцеров 1825 на аукционе WAG - April 10, 2022
Продавец WAG
Дата 10 апреля 2022
Сохранность AU
Цена
******
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Бавария 6 крейцеров 1825 на аукционе WAG - March 13, 2022
Продавец WAG
Дата 13 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Бавария 6 крейцеров 1825 на аукционе WAG - December 12, 2021
Продавец WAG
Дата 12 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
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Бавария 6 крейцеров 1825 на аукционе Höhn - November 19, 2021
Продавец Höhn
Дата 19 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
Бавария 6 крейцеров 1825 на аукционе Grün - November 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
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Бавария 6 крейцеров 1825 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 17, 2021
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
Бавария 6 крейцеров 1825 на аукционе Sonntag - June 1, 2021
Продавец Sonntag
Дата 1 июня 2021
Сохранность UNC
Цена
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Бавария 6 крейцеров 1825 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - March 12, 2021
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Бавария 6 крейцеров 1825 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 17, 2020
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
Бавария 6 крейцеров 1825 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - June 4, 2020
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 4 июня 2020
Сохранность XF
Цена
Бавария 6 крейцеров 1825 на аукционе Artemide Aste - March 28, 2020
Бавария 6 крейцеров 1825 на аукционе Artemide Aste - March 28, 2020
Продавец Artemide Aste
Дата 28 марта 2020
Сохранность VF
Цена
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Бавария 6 крейцеров 1825 на аукционе Monnaies d'Antan - November 23, 2019
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 23 ноября 2019
Сохранность MS62 PCGS
Цена
Бавария 6 крейцеров 1825 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 12, 2019
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
Бавария 6 крейцеров 1825 на аукционе Stephen Album - January 20, 2019
Продавец Stephen Album
Дата 20 января 2019
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Бавария 6 крейцеров 1825 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - October 18, 2018
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 октября 2018
Сохранность XF
Цена
Бавария 6 крейцеров 1825 на аукционе WAG - October 7, 2018
Продавец WAG
Дата 7 октября 2018
Сохранность AU
Цена
Бавария 6 крейцеров 1825 на аукционе Felzmann - July 5, 2017
Продавец Felzmann
Дата 5 июля 2017
Сохранность XF
Цена
Бавария 6 крейцеров 1825 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - January 12, 2017
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 января 2017
Сохранность XF
Цена
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Бавария 6 крейцеров 1825 на аукционе Grün - November 9, 2016
Продавец Grün
Дата 9 ноября 2016
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 6 крейцеров 1825 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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