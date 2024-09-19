Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
6 крейцеров 1825 года (Бавария, Максимилиан I)
Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag
Техническая информация
- Металл Серебро (0,333)
- Вес 2,7 гр
- Чистого серебра (0,0289 oz) 0,8991 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Бавария
- Период Максимилиан I
- Номинал 6 крейцеров
- Год 1825
- Правитель Максимилиан I (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (39)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 6 крейцеров 1825 года. Это серебряная монета периода Максимилиана I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 161 проданному на аукционе Münzen Gut-Lynt GmbH за 90 EUR. Торги состоялись 20 июня 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Sonntag
Дата 1 июня 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Artemide Aste
Дата 28 марта 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stephen Album
Дата 20 января 2019
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 января 2017
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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