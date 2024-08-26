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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

Серебряные монеты 6 крейцеров Максимилиана I - Бавария

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6 крейцеров 1799-1804

Год Знак Описание Продажи Продажи
1799 0 01800 0 01801 0 01802 0 121803 0 91804 0 10
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6 крейцеров 1804-1805

Год Знак Описание Продажи Продажи
1804 0 41805 1 19
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6 крейцеров 1806-1825

Год Знак Описание Продажи Продажи
1806 1 471807 0 121808 0 51809 0 81810 0 61811 0 71812 0 141813 0 91814 0 71815 0 61816 0 61817 0 31818 0 21819 0 81820 0 31821 0 61822 0 51823 0 61824 0 131825 0 39
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