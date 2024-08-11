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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

6 крейцеров 1813 года (Бавария, Максимилиан I)

Аверс монеты - 6 крейцеров 1813 года - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан I Реверс монеты - 6 крейцеров 1813 года - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан I

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,333)
  • Вес 2,7 гр
  • Чистого серебра (0,0289 oz) 0,8991 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Максимилиан I
  • Номинал 6 крейцеров
  • Год 1813
  • Правитель Максимилиан I (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 6 крейцеров 1813 года. Это серебряная монета периода Максимилиана I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 7045 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 150 EUR. Торги состоялись 12 октября 2021.

Сохранность
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Бавария 6 крейцеров 1813 на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Бавария 6 крейцеров 1813 на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Продавец KM NUMIS
Дата 12 июня 2024
Сохранность VF
Цена
Бавария 6 крейцеров 1813 на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Бавария 6 крейцеров 1813 на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
Бавария 6 крейцеров 1813 на аукционе Zöttl - April 14, 2023
Продавец Zöttl
Дата 14 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
Бавария 6 крейцеров 1813 на аукционе Teutoburger - December 9, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
48 $
Цена в валюте аукциона 45 EUR
Бавария 6 крейцеров 1813 на аукционе Zöttl - October 30, 2022
Продавец Zöttl
Дата 30 октября 2022
Сохранность VF
Цена
Бавария 6 крейцеров 1813 на аукционе Künker - October 12, 2021
Продавец Künker
Дата 12 октября 2021
Сохранность XF
Цена
173 $
Цена в валюте аукциона 150 EUR
Бавария 6 крейцеров 1813 на аукционе Stephen Album - March 1, 2021
Продавец Stephen Album
Дата 1 марта 2021
Сохранность MS64 PCGS
Цена
******
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Бавария 6 крейцеров 1813 на аукционе WAG - December 3, 2017
Продавец WAG
Дата 3 декабря 2017
Сохранность UNC
Цена
******
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Бавария 6 крейцеров 1813 на аукционе Künker - July 24, 2013
Продавец Künker
Дата 24 июля 2013
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 6 крейцеров 1813 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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