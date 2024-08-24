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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

6 крейцеров 1809 года (Бавария, Максимилиан I)

Аверс монеты - 6 крейцеров 1809 года - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан I Реверс монеты - 6 крейцеров 1809 года - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан I

Фотография: Auktionen Frühwald

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,333)
  • Вес 2,7 гр
  • Чистого серебра (0,0289 oz) 0,8991 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Максимилиан I
  • Номинал 6 крейцеров
  • Год 1809
  • Правитель Максимилиан I (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 6 крейцеров 1809 года. Это серебряная монета периода Максимилиана I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 459 проданному на аукционе Auktionen Frühwald за 10 EUR. Торги состоялись 3 июля 2021.

Сохранность
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  • Frühwald (1)
Бавария 6 крейцеров 1809 на аукционе BAC - April 26, 2023
Продавец BAC
Дата 26 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
Бавария 6 крейцеров 1809 на аукционе BAC - November 9, 2022
Продавец BAC
Дата 9 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
Бавария 6 крейцеров 1809 на аукционе BAC - June 8, 2022
Продавец BAC
Дата 8 июня 2022
Сохранность VF
Цена
Бавария 6 крейцеров 1809 на аукционе BAC - January 26, 2022
Продавец BAC
Дата 26 января 2022
Сохранность VF
Цена
Бавария 6 крейцеров 1809 на аукционе BAC - July 21, 2021
Продавец BAC
Дата 21 июля 2021
Сохранность VF
Цена
Бавария 6 крейцеров 1809 на аукционе Frühwald - July 4, 2021
Продавец Frühwald
Дата 4 июля 2021
Сохранность XF
Цена
12 $
Цена в валюте аукциона 10 EUR
Бавария 6 крейцеров 1809 на аукционе BAC - February 10, 2021
Продавец BAC
Дата 10 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
Бавария 6 крейцеров 1809 на аукционе BAC - July 7, 2020
Продавец BAC
Дата 7 июля 2020
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 6 крейцеров 1809 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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