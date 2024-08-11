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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

6 крейцеров 1817 года (Бавария, Максимилиан I)

Аверс монеты - 6 крейцеров 1817 года - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан I Реверс монеты - 6 крейцеров 1817 года - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан I

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,333)
  • Вес 2,7 гр
  • Чистого серебра (0,0289 oz) 0,8991 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Максимилиан I
  • Номинал 6 крейцеров
  • Год 1817
  • Правитель Максимилиан I (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 6 крейцеров 1817 года. Это серебряная монета периода Максимилиана I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 246 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 110 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
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  • Emporium Hamburg (1)
  • Grün (2)
Бавария 6 крейцеров 1817 на аукционе Emporium Hamburg - November 18, 2017
Продавец Emporium Hamburg
Дата 18 ноября 2017
Сохранность UNC
Цена
130 $
Цена в валюте аукциона 110 EUR
Бавария 6 крейцеров 1817 на аукционе Grün - May 13, 2015
Продавец Grün
Дата 13 мая 2015
Сохранность AU
Цена
124 $
Цена в валюте аукциона 110 EUR
Бавария 6 крейцеров 1817 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

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