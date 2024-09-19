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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

Монеты Баварии 1817 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
5 дукатов без года (1808-1837) Золото
Средняя цена 11000 $
Продажи
0 13
Аверс
Реверс
Дукат 1817
Средняя цена 1300 $
Продажи
0 8

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1817
Средняя цена 230 $
Продажи
0 37
Аверс
Реверс
Талер 1817
Средняя цена 1400 $
Продажи
0 23
Аверс
Реверс
Полталера без года (1808-1837)
Средняя цена 310 $
Продажи
0 44
Аверс
Реверс
20 крейцеров 1817
Средняя цена 200 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
6 крейцеров 1817
Средняя цена 130 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
3 крейцера 1817
Средняя цена 110 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
1 крейцер 1817
Средняя цена 100 $
Продажи
0 1

Медные монеты

Аверс
Реверс
2 пфеннига 1817
Средняя цена 420 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1817
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Геллер 1817
Средняя цена 240 $
Продажи
0 3
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