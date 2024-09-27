Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
20 крейцеров 1817 года (Бавария, Максимилиан I)
Фотография: Russiancoin
Техническая информация
- Металл Серебро (0,583)
- Вес 6,68 гр
- Чистого серебра (0,1252 oz) 3,8944 гр
- Диаметр 27 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Бавария
- Период Максимилиан I
- Номинал 20 крейцеров
- Год 1817
- Правитель Максимилиан I (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 20 крейцеров 1817 года. Это серебряная монета периода Максимилиана I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1286 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 475 EUR. Торги состоялись 8 марта 2023.
Сохранность
- Все фирмы
- Busso Peus (1)
- Gorny & Mosch (2)
- Höhn (1)
- Künker (1)
- Münz Zentrum Rheinland (1)
- Russiancoin (1)
- SINCONA (1)
- VL Nummus (1)
Продавец Gorny & Mosch
Дата 8 марта 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Höhn
Дата 25 октября 2014
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Gorny & Mosch
Дата 17 марта 2008
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 20 крейцеров 1817 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск