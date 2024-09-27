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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

20 крейцеров 1817 года (Бавария, Максимилиан I)

Аверс монеты - 20 крейцеров 1817 года - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан I Реверс монеты - 20 крейцеров 1817 года - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан I

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,583)
  • Вес 6,68 гр
  • Чистого серебра (0,1252 oz) 3,8944 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Максимилиан I
  • Номинал 20 крейцеров
  • Год 1817
  • Правитель Максимилиан I (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 20 крейцеров 1817 года. Это серебряная монета периода Максимилиана I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1286 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 475 EUR. Торги состоялись 8 марта 2023.

Сохранность
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  • Busso Peus (1)
  • Gorny & Mosch (2)
  • Höhn (1)
  • Künker (1)
  • Münz Zentrum Rheinland (1)
  • Russiancoin (1)
  • SINCONA (1)
  • VL Nummus (1)
Бавария 20 крейцеров 1817 на аукционе SINCONA - May 13, 2024
Продавец SINCONA
Дата 13 мая 2024
Сохранность AU
Цена
221 $
Цена в валюте аукциона 200 CHF
Бавария 20 крейцеров 1817 на аукционе VL Nummus - December 9, 2023
Продавец VL Nummus
Дата 9 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
32 $
Цена в валюте аукциона 30 EUR
Бавария 20 крейцеров 1817 на аукционе Gorny & Mosch - March 8, 2023
Продавец Gorny & Mosch
Дата 8 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Бавария 20 крейцеров 1817 на аукционе Busso Peus - April 29, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2022
Сохранность AU
Цена
******
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Бавария 20 крейцеров 1817 на аукционе Russiancoin - December 20, 2018
Продавец Russiancoin
Дата 20 декабря 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
Бавария 20 крейцеров 1817 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - October 18, 2018
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 октября 2018
Сохранность XF
Цена
Бавария 20 крейцеров 1817 на аукционе Höhn - October 25, 2014
Продавец Höhn
Дата 25 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Бавария 20 крейцеров 1817 на аукционе Gorny & Mosch - March 17, 2008
Продавец Gorny & Mosch
Дата 17 марта 2008
Сохранность XF
Цена
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Бавария 20 крейцеров 1817 на аукционе Künker - March 10, 2003
Продавец Künker
Дата 10 марта 2003
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 крейцеров 1817 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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