Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
Дукат 1817 года (Бавария, Максимилиан I)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,937)
- Вес 3,49 гр
- Чистого золота (0,1051 oz) 3,2701 гр
- Диаметр 21 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Бавария
- Период Максимилиан I
- Номинал Дукат
- Год 1817
- Правитель Максимилиан I (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты Дукат 1817 года. Это золотая монета периода Максимилиана I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5650 проданному на аукционе Heritage Auctions Europe за 1200 EUR. Торги состоялись 28 мая 2021.
Сохранность
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- Emporium Hamburg (1)
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- Heritage Eur (1)
- Künker (4)
- Westfälische (1)
Продавец Künker
Дата 12 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Westfälische
Дата 18 сентября 2012
Сохранность XF
Цена
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