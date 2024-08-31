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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

Дукат 1817 года (Бавария, Максимилиан I)

Аверс монеты - Дукат 1817 года - цена золотой монеты - Бавария, Максимилиан I Реверс монеты - Дукат 1817 года - цена золотой монеты - Бавария, Максимилиан I

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,937)
  • Вес 3,49 гр
  • Чистого золота (0,1051 oz) 3,2701 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Максимилиан I
  • Номинал Дукат
  • Год 1817
  • Правитель Максимилиан I (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты Дукат 1817 года. Это золотая монета периода Максимилиана I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5650 проданному на аукционе Heritage Auctions Europe за 1200 EUR. Торги состоялись 28 мая 2021.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Emporium Hamburg (1)
  • Grün (1)
  • Heritage Eur (1)
  • Künker (4)
  • Westfälische (1)
Бавария Дукат 1817 на аукционе Heritage Eur - May 28, 2021
Продавец Heritage Eur
Дата 28 мая 2021
Сохранность XF
Цена
1463 $
Цена в валюте аукциона 1200 EUR
Бавария Дукат 1817 на аукционе Grün - November 14, 2018
Продавец Grün
Дата 14 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
1413 $
Цена в валюте аукциона 1250 EUR
Бавария Дукат 1817 на аукционе Künker - October 12, 2018
Продавец Künker
Дата 12 октября 2018
Сохранность XF
Цена
******
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Бавария Дукат 1817 на аукционе Emporium Hamburg - April 1, 2016
Продавец Emporium Hamburg
Дата 1 апреля 2016
Сохранность XF
Цена
Бавария Дукат 1817 на аукционе Künker - June 25, 2015
Продавец Künker
Дата 25 июня 2015
Сохранность XF
Цена
******
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Бавария Дукат 1817 на аукционе Westfälische - September 18, 2012
Продавец Westfälische
Дата 18 сентября 2012
Сохранность XF
Цена
******
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Бавария Дукат 1817 на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность XF
Цена
******
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Бавария Дукат 1817 на аукционе Künker - March 13, 2007
Продавец Künker
Дата 13 марта 2007
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Дукат 1817 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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