Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
Талер 1817 года "Тип 1807-1825" (Бавария, Максимилиан I)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,833)
- Вес 28 гр
- Чистого серебра (0,7499 oz) 23,324 гр
- Диаметр 41 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Бавария
- Период Максимилиан I
- Номинал Талер
- Год 1817
- Правитель Максимилиан I (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (23)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты Талер 1817 года. Это серебряная монета периода Максимилиана I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2510 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 4400 EUR. Торги состоялись 14 марта 2011.
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Продавец Heritage
Дата 28 августа 2022
Сохранность MS63 NGC
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Продавец Nomisma
Дата 18 июня 2022
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность UNC
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Продавец VL Nummus
Дата 25 октября 2020
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец Rauch
Дата 19 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 19 марта 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец Numismatica Genevensis
Дата 18 ноября 2019
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец Rauch
Дата 23 сентября 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 10 декабря 2014
Сохранность AU
Цена
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Продавец Westfälische
Дата 14 сентября 2011
Сохранность XF
Цена
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Продавец Meister & Sonntag
Дата 27 мая 2011
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 15 марта 2011
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 27 января 2010
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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