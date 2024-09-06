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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

Талер 1817 года "Тип 1807-1825" (Бавария, Максимилиан I)

Аверс монеты - Талер 1817 года "Тип 1807-1825" - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан I Реверс монеты - Талер 1817 года "Тип 1807-1825" - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан I

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,833)
  • Вес 28 гр
  • Чистого серебра (0,7499 oz) 23,324 гр
  • Диаметр 41 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Максимилиан I
  • Номинал Талер
  • Год 1817
  • Правитель Максимилиан I (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (23)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты Талер 1817 года. Это серебряная монета периода Максимилиана I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2510 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 4400 EUR. Торги состоялись 14 марта 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Бавария Талер 1817 на аукционе Künker - June 22, 2023
Продавец Künker
Дата 22 июня 2023
Сохранность MS64 PCGS
Цена
1209 $
Цена в валюте аукциона 1100 EUR
Бавария Талер 1817 на аукционе Künker - November 18, 2022
Продавец Künker
Дата 18 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
1010 $
Цена в валюте аукциона 975 EUR
Бавария Талер 1817 на аукционе Heritage - August 28, 2022
Продавец Heritage
Дата 28 августа 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
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Бавария Талер 1817 на аукционе Nomisma - June 18, 2022
Продавец Nomisma
Дата 18 июня 2022
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Бавария Талер 1817 на аукционе Künker - March 25, 2022
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Бавария Талер 1817 на аукционе VL Nummus - October 25, 2020
Продавец VL Nummus
Дата 25 октября 2020
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Бавария Талер 1817 на аукционе Rauch - September 19, 2020
Продавец Rauch
Дата 19 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
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Бавария Талер 1817 на аукционе Künker - March 19, 2020
Продавец Künker
Дата 19 марта 2020
Сохранность AU
Цена
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Бавария Талер 1817 на аукционе Numismatica Genevensis - November 18, 2019
Продавец Numismatica Genevensis
Дата 18 ноября 2019
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Бавария Талер 1817 на аукционе WAG - May 8, 2016
Продавец WAG
Дата 8 мая 2016
Сохранность VF
Цена
Бавария Талер 1817 на аукционе Rauch - September 23, 2015
Продавец Rauch
Дата 23 сентября 2015
Сохранность XF
Цена
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Бавария Талер 1817 на аукционе Sonntag - December 10, 2014
Продавец Sonntag
Дата 10 декабря 2014
Сохранность AU
Цена
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Бавария Талер 1817 на аукционе Grün - May 18, 2013
Продавец Grün
Дата 18 мая 2013
Сохранность XF
Цена
Бавария Талер 1817 на аукционе Grün - November 14, 2012
Продавец Grün
Дата 14 ноября 2012
Сохранность AU
Цена
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Бавария Талер 1817 на аукционе Westfälische - September 14, 2011
Продавец Westfälische
Дата 14 сентября 2011
Сохранность XF
Цена
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Бавария Талер 1817 на аукционе Meister & Sonntag - May 27, 2011
Продавец Meister & Sonntag
Дата 27 мая 2011
Сохранность XF
Цена
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Бавария Талер 1817 на аукционе Künker - March 15, 2011
Продавец Künker
Дата 15 марта 2011
Сохранность UNC
Цена
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Бавария Талер 1817 на аукционе Künker - March 1, 2010
Продавец Künker
Дата 1 марта 2010
Сохранность AU
Цена
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Бавария Талер 1817 на аукционе Künker - January 27, 2010
Продавец Künker
Дата 27 января 2010
Сохранность AU
Цена
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Бавария Талер 1817 на аукционе Künker - June 16, 2008
Продавец Künker
Дата 16 июня 2008
Сохранность XF
Цена
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Бавария Талер 1817 на аукционе Künker - September 28, 2006
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2006
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи Талер 1817 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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