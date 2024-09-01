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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

3 крейцера 1817 года (Бавария, Максимилиан I)

Аверс монеты - 3 крейцера 1817 года - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан I Реверс монеты - 3 крейцера 1817 года - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан I

Фотография: GERHARD HIRSCH Nachfolger

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,333)
  • Вес 1,35 гр
  • Чистого серебра (0,0145 oz) 0,4496 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Максимилиан I
  • Номинал 3 крейцера
  • Год 1817
  • Правитель Максимилиан I (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 3 крейцера 1817 года. Это серебряная монета периода Максимилиана I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 163 проданному на аукционе GERHARD HIRSCH Nachfolger за 90 EUR. Торги состоялись 22 ноября 2020.

Сохранность
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  • HIRSCH (4)
Бавария 3 крейцера 1817 на аукционе HIRSCH - November 22, 2020
Продавец HIRSCH
Дата 22 ноября 2020
Сохранность AU
Цена
107 $
Цена в валюте аукциона 90 EUR
Бавария 3 крейцера 1817 на аукционе HIRSCH - September 27, 2014
Продавец HIRSCH
Дата 27 сентября 2014
Сохранность AU
Цена
Бавария 3 крейцера 1817 на аукционе HIRSCH - February 15, 2014
Продавец HIRSCH
Дата 15 февраля 2014
Сохранность AU
Цена
Бавария 3 крейцера 1817 на аукционе HIRSCH - May 4, 2013
Продавец HIRSCH
Дата 4 мая 2013
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 3 крейцера 1817 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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