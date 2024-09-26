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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

Серебряные монеты 3 крейцера Максимилиана I - Бавария

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3 крейцера 1799-1804

Год Знак Описание Продажи Продажи
1799 0 01800 0 01801 0 21802 1 81803 0 41804 0 19
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3 крейцера 1804-1805

Год Знак Описание Продажи Продажи
1804 0 01805 0 30
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3 крейцера 1807-1825

Год Знак Описание Продажи Продажи
1807 0 21808 0 01809 0 11810 0 31811 0 01812 0 01813 0 01814 0 11815 1 21816 0 31817 0 41818 0 01819 0 01820 0 11821 0 41822 0 01823 0 31824 0 71825 0 15
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