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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

3 крейцера 1801 года (Бавария, Максимилиан I)

Аверс монеты - 3 крейцера 1801 года - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан I Реверс монеты - 3 крейцера 1801 года - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан I

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,333)
  • Вес 1,35 гр
  • Чистого серебра (0,0145 oz) 0,4496 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Максимилиан I
  • Номинал 3 крейцера
  • Год 1801
  • Правитель Максимилиан I (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 3 крейцера 1801 года. Это серебряная монета периода Максимилиана I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1111 проданному на аукционе Westfälische Auktionsgesellschaft за 310 EUR. Торги состоялись 13 декабря 2012.

Сохранность
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  • Westfälische (1)
Бавария 3 крейцера 1801 на аукционе Westfälische - December 13, 2012
Продавец Westfälische
Дата 13 декабря 2012
Сохранность AU
Цена
405 $
Цена в валюте аукциона 310 EUR
Бавария 3 крейцера 1801 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность AU
Цена
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Для продажи 3 крейцера 1801 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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