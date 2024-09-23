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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

Монеты Баварии 1801 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Дукат 1801
Средняя цена 2400 $
Продажи
0 30

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1801
Средняя цена 210 $
Продажи
0 70
Аверс
Реверс
Полталера 1801
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
20 крейцеров 1801
Средняя цена 270 $
Продажи
0 37
Аверс
Реверс
10 крейцеров 1801
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
6 крейцеров 1801
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
3 крейцера 1801
Средняя цена 390 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
1 крейцер 1801
Средняя цена 290 $
Продажи
0 15

Медные монеты

Аверс
Реверс
2 пфеннига 1801
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1801
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Геллер 1801
Средняя цена
Продажи
0 0
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