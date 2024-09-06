Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
Дукат 1801 года (Бавария, Максимилиан I)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Золото (0,986)
- Вес 3,49 гр
- Чистого золота (0,1106 oz) 3,4411 гр
- Диаметр 21 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Бавария
- Период Максимилиан I
- Номинал Дукат
- Год 1801
- Правитель Максимилиан I (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (30)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты Дукат 1801 года. Это золотая монета периода Максимилиана I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3638 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2800 EUR. Торги состоялись 19 июня 2013.
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 9 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец HIRSCH
Дата 9 февраля 2018
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 14 октября 2016
Сохранность AU
Цена
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Продавец Heritage
Дата 15 сентября 2016
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 9 октября 2015
Сохранность AU
Цена
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Продавец HIRSCH
Дата 13 февраля 2015
Сохранность AU
Цена
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Продавец HIRSCH
Дата 13 февраля 2015
Сохранность AU
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 6 сентября 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 26 апреля 2013
Сохранность AU
Цена
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