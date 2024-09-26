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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

20 крейцеров 1801 года (Бавария, Максимилиан I)

Аверс монеты - 20 крейцеров 1801 года - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан I Реверс монеты - 20 крейцеров 1801 года - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан I

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,583)
  • Вес 6,68 гр
  • Чистого серебра (0,1252 oz) 3,8944 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Максимилиан I
  • Номинал 20 крейцеров
  • Год 1801
  • Правитель Максимилиан I (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (37)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 20 крейцеров 1801 года. Это серебряная монета периода Максимилиана I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1788 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 1000 EUR. Торги состоялись 16 мая 2013.

Сохранность
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  • WAG (8)
Бавария 20 крейцеров 1801 на аукционе WAG - October 15, 2023
Продавец WAG
Дата 15 октября 2023
Сохранность XF
Цена
137 $
Цена в валюте аукциона 130 EUR
Бавария 20 крейцеров 1801 на аукционе Teutoburger - September 15, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
48 $
Цена в валюте аукциона 45 EUR
Бавария 20 крейцеров 1801 на аукционе Künker - February 22, 2023
Продавец Künker
Дата 22 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
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Бавария 20 крейцеров 1801 на аукционе Künker - November 18, 2022
Продавец Künker
Дата 18 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Бавария 20 крейцеров 1801 на аукционе Künker - November 18, 2022
Продавец Künker
Дата 18 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
Бавария 20 крейцеров 1801 на аукционе Via - September 30, 2022
Продавец Via
Дата 30 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Бавария 20 крейцеров 1801 на аукционе WAG - May 10, 2020
Продавец WAG
Дата 10 мая 2020
Сохранность AU
Цена
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Бавария 20 крейцеров 1801 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - March 13, 2020
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 13 марта 2020
Сохранность AU
Цена
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Бавария 20 крейцеров 1801 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 12, 2019
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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Бавария 20 крейцеров 1801 на аукционе Grün - May 14, 2019
Продавец Grün
Дата 14 мая 2019
Сохранность AU
Цена
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Бавария 20 крейцеров 1801 на аукционе Möller - November 2, 2018
Продавец Möller
Дата 2 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
Бавария 20 крейцеров 1801 на аукционе WAG - February 11, 2018
Продавец WAG
Дата 11 февраля 2018
Сохранность AU
Цена
Бавария 20 крейцеров 1801 на аукционе WAG - February 11, 2018
Продавец WAG
Дата 11 февраля 2018
Сохранность XF
Цена
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Бавария 20 крейцеров 1801 на аукционе WAG - December 3, 2017
Продавец WAG
Дата 3 декабря 2017
Сохранность AU
Цена
Бавария 20 крейцеров 1801 на аукционе WAG - July 9, 2017
Продавец WAG
Дата 9 июля 2017
Сохранность XF
Цена
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Бавария 20 крейцеров 1801 на аукционе Felzmann - July 5, 2017
Продавец Felzmann
Дата 5 июля 2017
Сохранность XF
Цена
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Бавария 20 крейцеров 1801 на аукционе Gorny & Mosch - October 14, 2016
Продавец Gorny & Mosch
Дата 14 октября 2016
Сохранность XF
Цена
Бавария 20 крейцеров 1801 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 15, 2016
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 15 сентября 2016
Сохранность VF
Цена
Бавария 20 крейцеров 1801 на аукционе WAG - August 28, 2016
Продавец WAG
Дата 28 августа 2016
Сохранность VF
Цена
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Бавария 20 крейцеров 1801 на аукционе Grün - May 13, 2016
Продавец Grün
Дата 13 мая 2016
Сохранность VF
Цена
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Бавария 20 крейцеров 1801 на аукционе Grün - May 13, 2016
Продавец Grün
Дата 13 мая 2016
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 20 крейцеров 1801 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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