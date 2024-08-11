Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
Талер 1801 года (Бавария, Максимилиан I)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,833)
- Вес 28,06 гр
- Чистого серебра (0,7515 oz) 23,374 гр
- Диаметр 42 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Бавария
- Период Максимилиан I
- Номинал Талер
- Год 1801
- Правитель Максимилиан I (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (70)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты Талер 1801 года. Это серебряная монета периода Максимилиана I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 57 проданному на аукционе Münzenhandlung Harald Möller GmbH за 1300 EUR. Торги состоялись 31 мая 2012.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 16 мая 2024
Сохранность VF
Цена
299 $
Цена в валюте аукциона 275 EUR
Продавец Künker
Дата 17 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 17 ноября 2023
Сохранность VF
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Продавец Künker
Дата 17 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 17 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rhenumis
Дата 14 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 19 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Katz
Дата 12 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 октября 2022
Сохранность XF
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Продавец Heritage
Дата 28 августа 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 9 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Anticomondo
Дата 3 марта 2022
Сохранность XF
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Продавец Gärtner
Дата 15 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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