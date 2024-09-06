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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

10 крейцеров 1801 года (Бавария, Максимилиан I)

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Техническая информация

  • Металл Серебро (0,500)
  • Вес 3,9 гр
  • Чистого серебра (0,0627 oz) 1,95 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Максимилиан I
  • Номинал 10 крейцеров
  • Год 1801
  • Правитель Максимилиан I (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (0)

Цены на аукционах

Извините, нет данных о продажах этой монеты

Где продать?

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