Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

Серебряные монеты 10 крейцеров Максимилиана I - Бавария

type-coin
type-coin

10 крейцеров 1800-1801

Год Знак Описание Продажи Продажи
1800 1 71801 0 0
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Баварии Каталог монет Максимилиана I Все баварские монеты баварские монеты номиналом 10 крейцеров Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Категория
Год
Поиск