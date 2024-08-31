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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

10 крейцеров 1800 года (Бавария, Максимилиан I)

Аверс монеты - 10 крейцеров 1800 года - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан I Реверс монеты - 10 крейцеров 1800 года - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан I

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,500)
  • Вес 3,9 гр
  • Чистого серебра (0,0627 oz) 1,95 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Максимилиан I
  • Номинал 10 крейцеров
  • Год 1800
  • Правитель Максимилиан I (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 10 крейцеров 1800 года. Это серебряная монета периода Максимилиана I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1785 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 1500 EUR. Торги состоялись 16 мая 2013.

Сохранность
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  • Sonntag (1)
  • Teutoburger (1)
  • WAG (1)
Бавария 10 крейцеров 1800 на аукционе Karamitsos - April 14, 2024
Продавец Karamitsos
Дата 14 апреля 2024
Сохранность F
Цена
Бавария 10 крейцеров 1800 на аукционе Sonntag - December 7, 2023
Продавец Sonntag
Дата 7 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
350 $
Цена в валюте аукциона 325 EUR
Бавария 10 крейцеров 1800 на аукционе Künker - November 18, 2022
Продавец Künker
Дата 18 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
544 $
Цена в валюте аукциона 525 EUR
Бавария 10 крейцеров 1800 на аукционе Teutoburger - May 28, 2016
Продавец Teutoburger
Дата 28 мая 2016
Сохранность VF
Цена
******
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Бавария 10 крейцеров 1800 на аукционе Felzmann - November 5, 2014
Продавец Felzmann
Дата 5 ноября 2014
Сохранность VF
Цена
Бавария 10 крейцеров 1800 на аукционе WAG - March 2, 2014
Продавец WAG
Дата 2 марта 2014
Сохранность VF
Цена
Бавария 10 крейцеров 1800 на аукционе Grün - May 18, 2013
Продавец Grün
Дата 18 мая 2013
Сохранность UNC
Цена
******
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Где купить?
Бавария 10 крейцеров 1800 на аукционе Karamitsos - September 22, 2024
Продавец Karamitsos
Дата 22 сентября 2024
Сохранность F
К аукциону

Где продать?

Для продажи 10 крейцеров 1800 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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