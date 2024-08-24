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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

Монеты Баварии 1800 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Дукат 1800
Средняя цена 2100 $
Продажи
2 23

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1800
Средняя цена 150 $
Продажи
1 148
Аверс
Реверс
Полталера 1800
Средняя цена 1900 $
Продажи
1 19
Аверс
Реверс
20 крейцеров 1800
Средняя цена 760 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
10 крейцеров 1800
Средняя цена 760 $
Продажи
1 7
Аверс
Реверс
6 крейцеров 1800
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
3 крейцера 1800
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1 крейцер 1800
Средняя цена
Продажи
0 0

Медные монеты

Аверс
Реверс
2 пфеннига 1800
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1800
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Геллер 1800
Средняя цена
Продажи
0 0
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