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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

Полталера 1800 года (Бавария, Максимилиан I)

Аверс монеты - Полталера 1800 года - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан I Реверс монеты - Полталера 1800 года - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан I

Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,833)
  • Вес 14,03 гр
  • Чистого серебра (0,3757 oz) 11,687 гр
  • Диаметр 34 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Максимилиан I
  • Номинал Полталера
  • Год 1800
  • Правитель Максимилиан I (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (19)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты Полталера 1800 года. Это серебряная монета периода Максимилиана I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3054 проданному на аукционе GERHARD HIRSCH Nachfolger за 4200 EUR. Торги состоялись 23 сентября 2016.

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  • Sonntag (1)
Бавария Полталера 1800 на аукционе Künker - May 24, 2024
Продавец Künker
Дата 24 мая 2024
Сохранность VF
Цена
1054 $
Цена в валюте аукциона 975 EUR
Бавария Полталера 1800 на аукционе Künker - March 25, 2022
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность XF
Цена
2862 $
Цена в валюте аукциона 2600 EUR
Бавария Полталера 1800 на аукционе Künker - October 12, 2021
Продавец Künker
Дата 12 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Бавария Полталера 1800 на аукционе Sonntag - November 24, 2020
Продавец Sonntag
Дата 24 ноября 2020
Сохранность AU
Цена
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Бавария Полталера 1800 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 17, 2020
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Бавария Полталера 1800 на аукционе Künker - March 26, 2020
Продавец Künker
Дата 26 марта 2020
Сохранность VF
Цена
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Бавария Полталера 1800 на аукционе Künker - March 19, 2020
Продавец Künker
Дата 19 марта 2020
Сохранность AU
Цена
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Бавария Полталера 1800 на аукционе Gorny & Mosch - October 16, 2019
Продавец Gorny & Mosch
Дата 16 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Бавария Полталера 1800 на аукционе HIRSCH - February 14, 2019
Продавец HIRSCH
Дата 14 февраля 2019
Сохранность AU
Цена
Бавария Полталера 1800 на аукционе HIRSCH - September 23, 2016
Продавец HIRSCH
Дата 23 сентября 2016
Сохранность AU
Цена
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Бавария Полталера 1800 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - May 12, 2016
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 мая 2016
Сохранность VF
Цена
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Бавария Полталера 1800 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 3, 2015
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 3 сентября 2015
Сохранность VF
Цена
Бавария Полталера 1800 на аукционе Künker - March 12, 2015
Продавец Künker
Дата 12 марта 2015
Сохранность XF
Цена
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Бавария Полталера 1800 на аукционе Höhn - September 14, 2013
Продавец Höhn
Дата 14 сентября 2013
Сохранность VF
Цена
Бавария Полталера 1800 на аукционе Grün - May 18, 2013
Продавец Grün
Дата 18 мая 2013
Сохранность AU
Цена
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Бавария Полталера 1800 на аукционе Höhn - April 20, 2013
Продавец Höhn
Дата 20 апреля 2013
Сохранность VF
Цена
Бавария Полталера 1800 на аукционе Künker - September 27, 2011
Продавец Künker
Дата 27 сентября 2011
Сохранность VF
Цена
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Бавария Полталера 1800 на аукционе Meister & Sonntag - May 27, 2011
Продавец Meister & Sonntag
Дата 27 мая 2011
Сохранность VF
Цена
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Бавария Полталера 1800 на аукционе Künker - June 22, 2009
Продавец Künker
Дата 22 июня 2009
Сохранность VF
Цена
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Где купить?
Бавария Полталера 1800 на аукционе HIRSCH - September 27, 2024
Продавец HIRSCH
Дата 27 сентября 2024
Сохранность VF
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Где продать?

Для продажи Полталера 1800 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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