Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
Полталера 1800 года (Бавария, Максимилиан I)
Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag
Техническая информация
- Металл Серебро (0,833)
- Вес 14,03 гр
- Чистого серебра (0,3757 oz) 11,687 гр
- Диаметр 34 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Бавария
- Период Максимилиан I
- Номинал Полталера
- Год 1800
- Правитель Максимилиан I (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (19)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты Полталера 1800 года. Это серебряная монета периода Максимилиана I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3054 проданному на аукционе GERHARD HIRSCH Nachfolger за 4200 EUR. Торги состоялись 23 сентября 2016.
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- Sonntag (1)
Продавец Künker
Дата 12 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 24 ноября 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 26 марта 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 19 марта 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 16 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец HIRSCH
Дата 23 сентября 2016
Сохранность AU
Цена
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 мая 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 12 марта 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 27 сентября 2011
Сохранность VF
Цена
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Продавец Meister & Sonntag
Дата 27 мая 2011
Сохранность VF
Цена
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