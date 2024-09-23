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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

20 крейцеров 1800 года (Бавария, Максимилиан I)

Аверс монеты - 20 крейцеров 1800 года - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан I Реверс монеты - 20 крейцеров 1800 года - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан I

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,583)
  • Вес 6,68 гр
  • Чистого серебра (0,1252 oz) 3,8944 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Максимилиан I
  • Номинал 20 крейцеров
  • Год 1800
  • Правитель Максимилиан I (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 20 крейцеров 1800 года. Это серебряная монета периода Максимилиана I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1786 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 2600 EUR. Торги состоялись 16 мая 2013.

Сохранность
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  • Künker (2)
Бавария 20 крейцеров 1800 на аукционе Künker - November 18, 2022
Продавец Künker
Дата 18 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
83 $
Цена в валюте аукциона 80 EUR
Бавария 20 крейцеров 1800 на аукционе Grün - November 15, 2013
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2013
Сохранность VF
Цена
121 $
Цена в валюте аукциона 90 EUR
Бавария 20 крейцеров 1800 на аукционе Grün - May 18, 2013
Продавец Grün
Дата 18 мая 2013
Сохранность UNC
Цена
******
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Бавария 20 крейцеров 1800 на аукционе Emporium Hamburg - April 5, 2013
Продавец Emporium Hamburg
Дата 5 апреля 2013
Сохранность VF
Цена
******
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Бавария 20 крейцеров 1800 на аукционе Emporium Hamburg - November 18, 2011
Продавец Emporium Hamburg
Дата 18 ноября 2011
Сохранность VF
Цена
******
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Бавария 20 крейцеров 1800 на аукционе Künker - March 13, 2007
Продавец Künker
Дата 13 марта 2007
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 20 крейцеров 1800 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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