Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
Дукат 1800 года (Бавария, Максимилиан I)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,986)
- Вес 3,49 гр
- Чистого золота (0,1106 oz) 3,4411 гр
- Диаметр 21 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Бавария
- Период Максимилиан I
- Номинал Дукат
- Год 1800
- Правитель Максимилиан I (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (23)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты Дукат 1800 года. Это золотая монета периода Максимилиана I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1038 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3800 EUR. Торги состоялись 21 июня 2022.
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Продавец Stack's
Дата 13 января 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
2200 $
Цена в валюте аукциона 2200 USD
Продавец Spink
Дата 28 сентября 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 17 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rapp
Дата 6 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Künker
Дата 23 марта 2018
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 23 марта 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Höhn
Дата 22 октября 2016
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 17 марта 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец HIRSCH
Дата 26 сентября 2015
Сохранность AU
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 4 сентября 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец HIRSCH
Дата 15 февраля 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец Hess Divo
Дата 23 октября 2013
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 31 октября 2012
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 27 января 2011
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 28 сентября 2006
Сохранность XF
Цена
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