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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

Дукат 1800 года (Бавария, Максимилиан I)

Аверс монеты - Дукат 1800 года - цена золотой монеты - Бавария, Максимилиан I Реверс монеты - Дукат 1800 года - цена золотой монеты - Бавария, Максимилиан I

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,986)
  • Вес 3,49 гр
  • Чистого золота (0,1106 oz) 3,4411 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Максимилиан I
  • Номинал Дукат
  • Год 1800
  • Правитель Максимилиан I (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (23)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты Дукат 1800 года. Это золотая монета периода Максимилиана I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1038 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3800 EUR. Торги состоялись 21 июня 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • UBS (1)
Бавария Дукат 1800 на аукционе HIRSCH - May 8, 2024
Продавец HIRSCH
Дата 8 мая 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
3225 $
Цена в валюте аукциона 3000 EUR
Бавария Дукат 1800 на аукционе Stack's - January 13, 2024
Бавария Дукат 1800 на аукционе Stack's - January 13, 2024
Продавец Stack's
Дата 13 января 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
2200 $
Цена в валюте аукциона 2200 USD
Бавария Дукат 1800 на аукционе Spink - September 28, 2023
Бавария Дукат 1800 на аукционе Spink - September 28, 2023
Продавец Spink
Дата 28 сентября 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Бавария Дукат 1800 на аукционе Künker - March 17, 2023
Продавец Künker
Дата 17 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Бавария Дукат 1800 на аукционе Künker - June 21, 2022
Продавец Künker
Дата 21 июня 2022
Сохранность AU
Цена
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Бавария Дукат 1800 на аукционе Rapp - May 6, 2022
Продавец Rapp
Дата 6 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Бавария Дукат 1800 на аукционе Künker - March 23, 2018
Продавец Künker
Дата 23 марта 2018
Сохранность AU
Цена
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Бавария Дукат 1800 на аукционе Künker - March 23, 2018
Продавец Künker
Дата 23 марта 2018
Сохранность VF
Цена
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Бавария Дукат 1800 на аукционе Höhn - October 22, 2016
Продавец Höhn
Дата 22 октября 2016
Сохранность AU
Цена
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Бавария Дукат 1800 на аукционе Emporium Hamburg - September 2, 2016
Продавец Emporium Hamburg
Дата 2 сентября 2016
Сохранность VF
Цена
Бавария Дукат 1800 на аукционе Künker - March 17, 2016
Продавец Künker
Дата 17 марта 2016
Сохранность XF
Цена
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Бавария Дукат 1800 на аукционе HIRSCH - September 26, 2015
Продавец HIRSCH
Дата 26 сентября 2015
Сохранность AU
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Бавария Дукат 1800 на аукционе Emporium Hamburg - September 4, 2015
Продавец Emporium Hamburg
Дата 4 сентября 2015
Сохранность VF
Цена
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Бавария Дукат 1800 на аукционе HIRSCH - February 15, 2014
Продавец HIRSCH
Дата 15 февраля 2014
Сохранность VF
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Бавария Дукат 1800 на аукционе Hess Divo - October 23, 2013
Продавец Hess Divo
Дата 23 октября 2013
Сохранность XF
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Бавария Дукат 1800 на аукционе Künker - June 20, 2013
Продавец Künker
Дата 20 июня 2013
Сохранность XF
Цена
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Бавария Дукат 1800 на аукционе Künker - October 31, 2012
Продавец Künker
Дата 31 октября 2012
Сохранность XF
Цена
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Бавария Дукат 1800 на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность VF
Цена
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Бавария Дукат 1800 на аукционе Künker - January 27, 2011
Продавец Künker
Дата 27 января 2011
Сохранность XF
Цена
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Бавария Дукат 1800 на аукционе Künker - September 28, 2006
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2006
Сохранность XF
Цена
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Бавария Дукат 1800 на аукционе UBS - September 4, 2006
Продавец UBS
Дата 4 сентября 2006
Сохранность VF
Цена
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Где купить?
Бавария Дукат 1800 на аукционе Heritage - August 17, 2024
Продавец Heritage
Дата 17 августа 2024
Сохранность MS62 NGC
К аукциону
Бавария Дукат 1800 на аукционе HIRSCH - September 27, 2024
Продавец HIRSCH
Дата 27 сентября 2024
Сохранность AU
К аукциону

Где продать?

Для продажи Дукат 1800 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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