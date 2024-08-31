Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
Талер 1800 года (Бавария, Максимилиан I)
Фотография: Dr. Reinhard Fischer Auktionen
Техническая информация
- Металл Серебро (0,833)
- Вес 28,06 гр
- Чистого серебра (0,7515 oz) 23,374 гр
- Диаметр 42 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Бавария
- Период Максимилиан I
- Номинал Талер
- Год 1800
- Правитель Максимилиан I (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (148)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты Талер 1800 года. Это серебряная монета периода Максимилиана I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4039 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 6000 EUR. Торги состоялись 25 марта 2022.
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Дата 19 марта 2024
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Дата 17 ноября 2023
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Дата 7 ноября 2023
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Дата 25 июня 2023
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Дата 16 апреля 2023
Сохранность MS64 NGC
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