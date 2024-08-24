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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

3 крейцера 1814 года (Бавария, Максимилиан I)

Аверс монеты - 3 крейцера 1814 года - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан I Реверс монеты - 3 крейцера 1814 года - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан I

Фотография: Numedux Krzysztof Łukasik

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,333)
  • Вес 1,35 гр
  • Чистого серебра (0,0145 oz) 0,4496 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Максимилиан I
  • Номинал 3 крейцера
  • Год 1814
  • Правитель Максимилиан I (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 3 крейцера 1814 года. Это серебряная монета периода Максимилиана I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 570 проданному на аукционе Numedux Krzysztof Łukasik за 70 PLN. Торги состоялись 29 мая 2021.

Сохранность
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  • Numedux (1)
Бавария 3 крейцера 1814 на аукционе Numedux - May 30, 2021
Бавария 3 крейцера 1814 на аукционе Numedux - May 30, 2021
Продавец Numedux
Дата 30 мая 2021
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 3 крейцера 1814 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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