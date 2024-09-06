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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

Монеты Баварии 1814 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
5 дукатов без года (1808-1837) Золото
Средняя цена 11000 $
Продажи
0 13
Аверс
Реверс
Дукат 1814
Средняя цена 1400 $
Продажи
0 31

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1814
Средняя цена 110 $
Продажи
1 89
Аверс
Реверс
Талер 1814
Средняя цена 400 $
Продажи
0 16
Аверс
Реверс
Полталера без года (1808-1837)
Средняя цена 310 $
Продажи
0 44
Аверс
Реверс
20 крейцеров 1814
Средняя цена 170 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
6 крейцеров 1814
Средняя цена 80 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
3 крейцера 1814
Средняя цена 20 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1 крейцер 1814
Средняя цена 150 $
Продажи
0 1

Медные монеты

Аверс
Реверс
2 пфеннига 1814
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1814
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Геллер 1814
Средняя цена 20 $
Продажи
0 2
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