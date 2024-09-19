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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

20 крейцеров 1814 года (Бавария, Максимилиан I)

Аверс монеты - 20 крейцеров 1814 года - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан I Реверс монеты - 20 крейцеров 1814 года - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан I

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,583)
  • Вес 6,68 гр
  • Чистого серебра (0,1252 oz) 3,8944 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Максимилиан I
  • Номинал 20 крейцеров
  • Год 1814
  • Правитель Максимилиан I (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 20 крейцеров 1814 года. Это серебряная монета периода Максимилиана I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3595 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 260 EUR. Торги состоялись 21 июня 2010.

Сохранность
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  • Künker (2)
  • Rauch (1)
Бавария 20 крейцеров 1814 на аукционе Gorny & Mosch - November 7, 2023
Продавец Gorny & Mosch
Дата 7 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
Бавария 20 крейцеров 1814 на аукционе Gorny & Mosch - March 22, 2023
Продавец Gorny & Mosch
Дата 22 марта 2023
Сохранность VF
Цена
Бавария 20 крейцеров 1814 на аукционе Grün - November 17, 2015
Продавец Grün
Дата 17 ноября 2015
Сохранность AU
Цена
107 $
Цена в валюте аукциона 100 EUR
Бавария 20 крейцеров 1814 на аукционе HIRSCH - September 26, 2015
Продавец HIRSCH
Дата 26 сентября 2015
Сохранность AU
Цена
Бавария 20 крейцеров 1814 на аукционе Rauch - July 11, 2015
Продавец Rauch
Дата 11 июля 2015
Сохранность XF
Цена
67 $
Цена в валюте аукциона 60 EUR
Бавария 20 крейцеров 1814 на аукционе Grün - November 15, 2013
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2013
Сохранность AU
Цена
Бавария 20 крейцеров 1814 на аукционе Künker - June 21, 2010
Продавец Künker
Дата 21 июня 2010
Сохранность AU
Цена
******
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Бавария 20 крейцеров 1814 на аукционе Künker - March 13, 2003
Продавец Künker
Дата 13 марта 2003
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 20 крейцеров 1814 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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