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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

Геллер 1814 года (Бавария, Максимилиан I)

Аверс монеты - Геллер 1814 года - цена монеты - Бавария, Максимилиан I Реверс монеты - Геллер 1814 года - цена монеты - Бавария, Максимилиан I

Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 0,65 гр
  • Диаметр 14 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Максимилиан I
  • Номинал Геллер
  • Год 1814
  • Правитель Максимилиан I (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты Геллер 1814 года. Это медная монета периода Максимилиана I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6 проданному на аукционе Numismatik Zöttl за 20 EUR. Торги состоялись 11 сентября 2022.

Сохранность
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  • Zöttl (1)
Бавария Геллер 1814 на аукционе Zöttl - September 11, 2022
Продавец Zöttl
Дата 11 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
20 $
Цена в валюте аукциона 20 EUR
Бавария Геллер 1814 на аукционе Emporium Hamburg - October 26, 2018
Продавец Emporium Hamburg
Дата 26 октября 2018
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи Геллер 1814 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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