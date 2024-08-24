Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
Дукат 1814 года (Бавария, Максимилиан I)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,937)
- Вес 3,49 гр
- Чистого золота (0,1051 oz) 3,2701 гр
- Диаметр 21 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Бавария
- Период Максимилиан I
- Номинал Дукат
- Год 1814
- Правитель Максимилиан I (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (31)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты Дукат 1814 года. Это золотая монета периода Максимилиана I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1166 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 1850 EUR. Торги состоялись 15 мая 2014.
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Продавец Münzenonline
Дата 25 октября 2019
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 10 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Münzenonline
Дата 19 октября 2018
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 12 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 23 марта 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Münzenonline
Дата 20 октября 2017
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 января 2015
Сохранность AU
Цена
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Продавец Lanz München
Дата 5 июня 2014
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 6 февраля 2014
Сохранность XF
Цена
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