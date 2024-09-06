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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

Полталера без года (1808-1837) (Бавария, Максимилиан I)

Аверс монеты - Полталера без года (1808-1837) - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан I Реверс монеты - Полталера без года (1808-1837) - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан I

Фотография: Gorny & Mosch

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,833)
  • Вес 14,03 гр
  • Чистого серебра (0,3757 oz) 11,687 гр
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Максимилиан I
  • Номинал Полталера
  • Год без года (1808-1837)
  • Правитель Максимилиан I (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (44)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты Полталера без года (1808-1837) года. Это серебряная монета периода Максимилиана I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2969 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 675 EUR. Торги состоялись 26 сентября 2005.

Сохранность
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  • WCN (3)
Бавария Полталера без года (1808-1837) на аукционе Sonntag - July 3, 2024
Продавец Sonntag
Дата 3 июля 2024
Сохранность XF
Цена
537 $
Цена в валюте аукциона 500 EUR
Бавария Полталера без года (1808-1837) на аукционе Möller - May 22, 2024
Продавец Möller
Дата 22 мая 2024
Сохранность AU
Цена
Бавария Полталера без года (1808-1837) на аукционе Möller - June 1, 2023
Продавец Möller
Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
Цена
Бавария Полталера без года (1808-1837) на аукционе Gorny & Mosch - March 8, 2023
Продавец Gorny & Mosch
Дата 8 марта 2023
Сохранность XF
Цена
343 $
Цена в валюте аукциона 325 EUR
Продавец WCN
Дата 2 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 1 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
Бавария Полталера без года (1808-1837) на аукционе Höhn - November 12, 2022
Продавец Höhn
Дата 12 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец WCN
Дата 27 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Бавария Полталера без года (1808-1837) на аукционе Gorny & Mosch - October 12, 2022
Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Бавария Полталера без года (1808-1837) на аукционе Heritage - May 29, 2022
Продавец Heritage
Дата 29 мая 2022
Сохранность AU
Цена
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Бавария Полталера без года (1808-1837) на аукционе Felzmann - March 16, 2022
Продавец Felzmann
Дата 16 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Бавария Полталера без года (1808-1837) на аукционе Möller - November 15, 2021
Продавец Möller
Дата 15 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
Бавария Полталера без года (1808-1837) на аукционе Sonntag - June 1, 2021
Продавец Sonntag
Дата 1 июня 2021
Сохранность AU
Цена
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Бавария Полталера без года (1808-1837) на аукционе Möller - June 29, 2020
Продавец Möller
Дата 29 июня 2020
Сохранность XF
Цена
Бавария Полталера без года (1808-1837) на аукционе Gärtner - February 7, 2020
Продавец Gärtner
Дата 7 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
Бавария Полталера без года (1808-1837) на аукционе Künker - July 16, 2019
Продавец Künker
Дата 16 июля 2019
Сохранность XF
Цена
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Бавария Полталера без года (1808-1837) на аукционе Künker - March 13, 2019
Продавец Künker
Дата 13 марта 2019
Сохранность AU
Цена
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Бавария Полталера без года (1808-1837) на аукционе Sonntag - November 27, 2018
Продавец Sonntag
Дата 27 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Бавария Полталера без года (1808-1837) на аукционе Sonntag - June 5, 2018
Продавец Sonntag
Дата 5 июня 2018
Сохранность AU
Цена
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Бавария Полталера без года (1808-1837) на аукционе Höhn - October 28, 2017
Продавец Höhn
Дата 28 октября 2017
Сохранность VF
Цена
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Бавария Полталера без года (1808-1837) на аукционе Sonntag - December 1, 2015
Продавец Sonntag
Дата 1 декабря 2015
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Полталера 1808 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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