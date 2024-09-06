Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
Полталера без года (1808-1837) (Бавария, Максимилиан I)
Фотография: Gorny & Mosch
Техническая информация
- Металл Серебро (0,833)
- Вес 14,03 гр
- Чистого серебра (0,3757 oz) 11,687 гр
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Бавария
- Период Максимилиан I
- Номинал Полталера
- Год без года (1808-1837)
- Правитель Максимилиан I (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (44)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты Полталера без года (1808-1837) года. Это серебряная монета периода Максимилиана I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2969 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 675 EUR. Торги состоялись 26 сентября 2005.
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 29 мая 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Felzmann
Дата 16 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 13 марта 2019
Сохранность AU
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 27 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Höhn
Дата 28 октября 2017
Сохранность VF
Цена
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