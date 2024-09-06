Полталера без года (1808-1837) (Бавария, Максимилиан I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты Полталера без года (1808-1837) года. Это серебряная монета периода Максимилиана I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2969 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 675 EUR. Торги состоялись 26 сентября 2005.

Сохранность AU (13) XF (25) VF (6)

Продавец Все фирмы

Busso Peus (1)

Felzmann (1)

Gärtner (1)

Gorny & Mosch (2)

Heritage (1)

Höhn (3)

Kroha (1)

Künker (18)

Meister & Sonntag (3)

Möller (4)

Sonntag (5)

UBS (1)

WCN (3)