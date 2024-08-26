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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

6 крейцеров 1814 года (Бавария, Максимилиан I)

Аверс монеты - 6 крейцеров 1814 года - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан I Реверс монеты - 6 крейцеров 1814 года - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан I

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,333)
  • Вес 2,7 гр
  • Чистого серебра (0,0289 oz) 0,8991 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Максимилиан I
  • Номинал 6 крейцеров
  • Год 1814
  • Правитель Максимилиан I (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 6 крейцеров 1814 года. Это серебряная монета периода Максимилиана I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1847 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 120 EUR. Торги состоялись 10 ноября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Бавария 6 крейцеров 1814 на аукционе Heritage - May 23, 2024
Продавец Heritage
Дата 23 мая 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
88 $
Цена в валюте аукциона 88 USD
Бавария 6 крейцеров 1814 на аукционе Grün - November 11, 2020
Продавец Grün
Дата 11 ноября 2020
Сохранность AU
Цена
142 $
Цена в валюте аукциона 120 EUR
Бавария 6 крейцеров 1814 на аукционе Grün - November 9, 2016
Продавец Grün
Дата 9 ноября 2016
Сохранность AU
Цена
Бавария 6 крейцеров 1814 на аукционе Frühwald - December 13, 2015
Продавец Frühwald
Дата 13 декабря 2015
Сохранность VF
Цена
******
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Бавария 6 крейцеров 1814 на аукционе Grün - November 17, 2015
Продавец Grün
Дата 17 ноября 2015
Сохранность AU
Цена
******
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Бавария 6 крейцеров 1814 на аукционе Frühwald - August 2, 2015
Продавец Frühwald
Дата 2 августа 2015
Сохранность VF
Цена
Бавария 6 крейцеров 1814 на аукционе Grün - May 13, 2015
Продавец Grün
Дата 13 мая 2015
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 6 крейцеров 1814 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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