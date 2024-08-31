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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

3 крейцера 1825 года (Бавария, Максимилиан I)

Аверс монеты - 3 крейцера 1825 года - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан I Реверс монеты - 3 крейцера 1825 года - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан I

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,333)
  • Вес 1,35 гр
  • Чистого серебра (0,0145 oz) 0,4496 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Максимилиан I
  • Номинал 3 крейцера
  • Год 1825
  • Правитель Максимилиан I (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (15)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 3 крейцера 1825 года. Это серебряная монета периода Максимилиана I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3626 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 170 EUR. Торги состоялись 18 марта 2020.

Сохранность
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  • Naumann (1)
  • Solidus Numismatik (1)
Бавария 3 крейцера 1825 на аукционе Solidus Numismatik - April 23, 2024
Продавец Solidus Numismatik
Дата 23 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
53 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Бавария 3 крейцера 1825 на аукционе Naumann - September 6, 2020
Продавец Naumann
Дата 6 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
47 $
Цена в валюте аукциона 40 EUR
Бавария 3 крейцера 1825 на аукционе Künker - March 19, 2020
Продавец Künker
Дата 19 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Бавария 3 крейцера 1825 на аукционе Emporium Hamburg - November 18, 2017
Продавец Emporium Hamburg
Дата 18 ноября 2017
Сохранность UNC
Цена
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Бавария 3 крейцера 1825 на аукционе Felzmann - July 5, 2017
Продавец Felzmann
Дата 5 июля 2017
Сохранность XF
Цена
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Бавария 3 крейцера 1825 на аукционе Grün - May 13, 2016
Продавец Grün
Дата 13 мая 2016
Сохранность AU
Цена
Бавария 3 крейцера 1825 на аукционе Felzmann - December 10, 2015
Продавец Felzmann
Дата 10 декабря 2015
Сохранность XF
Цена
Бавария 3 крейцера 1825 на аукционе Grün - November 17, 2015
Продавец Grün
Дата 17 ноября 2015
Сохранность AU
Цена
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Бавария 3 крейцера 1825 на аукционе Felzmann - August 27, 2015
Продавец Felzmann
Дата 27 августа 2015
Сохранность XF
Цена
Бавария 3 крейцера 1825 на аукционе Felzmann - July 1, 2015
Продавец Felzmann
Дата 1 июля 2015
Сохранность XF
Цена
Бавария 3 крейцера 1825 на аукционе Grün - May 13, 2015
Продавец Grün
Дата 13 мая 2015
Сохранность AU
Цена
Бавария 3 крейцера 1825 на аукционе Felzmann - November 5, 2014
Продавец Felzmann
Дата 5 ноября 2014
Сохранность XF
Цена
Бавария 3 крейцера 1825 на аукционе Grün - November 15, 2013
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2013
Сохранность UNC
Цена
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Бавария 3 крейцера 1825 на аукционе Künker - July 24, 2013
Продавец Künker
Дата 24 июля 2013
Сохранность AU
Цена
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Бавария 3 крейцера 1825 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 3 крейцера 1825 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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