Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
3 крейцера 1805 года (Бавария, Максимилиан I)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,333)
- Вес 1,35 гр
- Чистого серебра (0,0145 oz) 0,4496 гр
- Диаметр 19,5 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Бавария
- Период Максимилиан I
- Номинал 3 крейцера
- Год 1805
- Правитель Максимилиан I (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (30)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 3 крейцера 1805 года. Это серебряная монета периода Максимилиана I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1800 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 410 EUR. Торги состоялись 16 мая 2013.
Сохранность
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Продавец HIRSCH
Дата 14 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Westfälische
Дата 13 сентября 2017
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Felzmann
Дата 5 июля 2017
Сохранность AU
Цена
******
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