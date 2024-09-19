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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

3 крейцера 1805 года (Бавария, Максимилиан I)

Аверс монеты - 3 крейцера 1805 года - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан I Реверс монеты - 3 крейцера 1805 года - цена серебряной монеты - Бавария, Максимилиан I

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,333)
  • Вес 1,35 гр
  • Чистого серебра (0,0145 oz) 0,4496 гр
  • Диаметр 19,5 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Максимилиан I
  • Номинал 3 крейцера
  • Год 1805
  • Правитель Максимилиан I (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (30)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 3 крейцера 1805 года. Это серебряная монета периода Максимилиана I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1800 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 410 EUR. Торги состоялись 16 мая 2013.

Сохранность
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  • WAG (3)
  • Westfälische (1)
Бавария 3 крейцера 1805 на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Бавария 3 крейцера 1805 на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Продавец KM NUMIS
Дата 12 июня 2024
Сохранность VF
Цена
2 $
Цена в валюте аукциона 50 CZK
Бавария 3 крейцера 1805 на аукционе Teutoburger - April 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
149 $
Цена в валюте аукциона 140 EUR
Бавария 3 крейцера 1805 на аукционе Teutoburger - December 8, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
Бавария 3 крейцера 1805 на аукционе Teutoburger - March 2, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 2 марта 2023
Сохранность AU
Цена
Бавария 3 крейцера 1805 на аукционе Höhn - May 14, 2022
Продавец Höhn
Дата 14 мая 2022
Сохранность AU
Цена
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Бавария 3 крейцера 1805 на аукционе HIRSCH - February 14, 2019
Продавец HIRSCH
Дата 14 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
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Бавария 3 крейцера 1805 на аукционе WAG - April 8, 2018
Продавец WAG
Дата 8 апреля 2018
Сохранность AU
Цена
Бавария 3 крейцера 1805 на аукционе Westfälische - September 13, 2017
Продавец Westfälische
Дата 13 сентября 2017
Сохранность AU
Цена
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Бавария 3 крейцера 1805 на аукционе Felzmann - July 5, 2017
Продавец Felzmann
Дата 5 июля 2017
Сохранность AU
Цена
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Бавария 3 крейцера 1805 на аукционе Solidus Numismatik - May 20, 2017
Продавец Solidus Numismatik
Дата 20 мая 2017
Сохранность XF
Цена
Бавария 3 крейцера 1805 на аукционе Solidus Numismatik - February 18, 2017
Продавец Solidus Numismatik
Дата 18 февраля 2017
Сохранность XF
Цена
Бавария 3 крейцера 1805 на аукционе HIRSCH - February 17, 2017
Продавец HIRSCH
Дата 17 февраля 2017
Сохранность XF
Цена
Бавария 3 крейцера 1805 на аукционе WAG - February 12, 2017
Продавец WAG
Дата 12 февраля 2017
Сохранность AU
Цена
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Бавария 3 крейцера 1805 на аукционе WAG - July 3, 2016
Продавец WAG
Дата 3 июля 2016
Сохранность XF
Цена
Бавария 3 крейцера 1805 на аукционе Grün - May 13, 2016
Продавец Grün
Дата 13 мая 2016
Сохранность XF
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Бавария 3 крейцера 1805 на аукционе Grün - May 13, 2016
Продавец Grün
Дата 13 мая 2016
Сохранность XF
Цена
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Бавария 3 крейцера 1805 на аукционе Felzmann - May 12, 2016
Продавец Felzmann
Дата 12 мая 2016
Сохранность AU
Цена
Бавария 3 крейцера 1805 на аукционе Felzmann - March 2, 2016
Продавец Felzmann
Дата 2 марта 2016
Сохранность AU
Цена
Бавария 3 крейцера 1805 на аукционе Grün - November 17, 2015
Продавец Grün
Дата 17 ноября 2015
Сохранность XF
Цена
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Бавария 3 крейцера 1805 на аукционе Grün - November 17, 2015
Продавец Grün
Дата 17 ноября 2015
Сохранность XF
Цена
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Бавария 3 крейцера 1805 на аукционе Felzmann - November 4, 2015
Продавец Felzmann
Дата 4 ноября 2015
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 3 крейцера 1805 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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