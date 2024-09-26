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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

Монеты Баварии 1805 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Дукат 1805
Средняя цена 3800 $
Продажи
0 41

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1805
Средняя цена 740 $
Продажи
0 159
Аверс
Реверс
Полталера 1805
Средняя цена 720 $
Продажи
1 83
Аверс
Реверс
20 крейцеров 1805
Средняя цена 230 $
Продажи
0 21
Аверс
Реверс
6 крейцеров 1805
Средняя цена 270 $
Продажи
1 19
Аверс
Реверс
3 крейцера 1805
Средняя цена 170 $
Продажи
0 30
Аверс
Реверс
1 крейцер 1805
Средняя цена 160 $
Продажи
1 15

Медные монеты

Аверс
Реверс
2 пфеннига 1805
Средняя цена 55 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1805
Средняя цена 30 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
Геллер 1805
Средняя цена
Продажи
0 6
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