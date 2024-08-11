Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
1 пфенниг 1805 года (Бавария, Максимилиан I)
Фотография: Gorny & Mosch
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,1 - 1,2 гр
- Диаметр 18 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Бавария
- Период Максимилиан I
- Номинал 1 пфенниг
- Год 1805
- Правитель Максимилиан I (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 1 пфенниг 1805 года. Это медная монета периода Максимилиана I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5043 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 30 EUR. Торги состоялись 29 марта 2022.
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Где продать?
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