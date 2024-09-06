Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
Полталера 1805 года (Бавария, Максимилиан I)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,833)
- Вес 14,03 гр
- Чистого серебра (0,3757 oz) 11,687 гр
- Диаметр 34 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Бавария
- Период Максимилиан I
- Номинал Полталера
- Год 1805
- Правитель Максимилиан I (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (83)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты Полталера 1805 года. Это серебряная монета периода Максимилиана I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5325 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3000 EUR. Торги состоялись 30 сентября 2021.
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Дата 17 ноября 2023
Сохранность XF
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Дата 13 июля 2023
Сохранность AU DETAILS PCGS
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Дата 22 февраля 2023
Сохранность VF
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Продавец Golden Lion
Дата 8 октября 2022
Сохранность XF
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Продавец Künker
Дата 30 сентября 2022
Сохранность AU
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Дата 7 мая 2022
Сохранность XF
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Дата 25 марта 2022
Сохранность AU
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2021
Сохранность AU
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 20 апреля 2021
Сохранность AU
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Дата 26 марта 2021
Сохранность AU
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 ноября 2020
Сохранность AU
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Продавец Künker
Дата 19 марта 2020
Сохранность XF
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Дата 25 июня 2019
Сохранность UNC PL
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